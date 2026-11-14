कडलोर में H5N1 बर्ड फ्लू का प्रकोप: 1,550 पक्षी मारे गए, पोल्ट्री फार्म पर 3 महीने की रोक

अधिकारियों ने हालात से निपटने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं। इनमें तेजी से पक्षियों को मारना, मरे हुए पक्षियों का सुरक्षित निपटान करना और प्रभावित फार्मों के आसपास लोगों की आवाजाही पर कड़ी पाबंदी लगाना शामिल है। अक्टूबर के आखिर से लेकर अब तक इस इलाके में कुल 35,647 पक्षियों की मौत हो चुकी है। बीमारी पर नजर रखने और साफ-सफाई का काम लगातार चल रहा है। लोगों से अपील की गई है कि अगर उन्हें किसी पक्षी की असामान्य मौत दिखे तो वे इसकी जानकारी तुरंत दें। अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए अगले 3 महीनों तक पोल्ट्री फार्मों में नए पक्षी लाने की अनुमति नहीं होगी।