देश में 6 गुना बढ़े H1N1 के मामले; ICMR ने कहा- सामान्य फ्लू जैसे लक्षण

H1N1 का मौजूदा स्ट्रेन पिछले साल से ज्यादा नहीं बदला है।

डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के सचिव और ICMR के महानिदेशक राजीव बहल के मुताबिक, यह आमतौर पर स्वस्थ लोगों के लिए हल्का होता है, लेकिन बूढ़े लोगों, छोटे बच्चों या सेहत संबंधी समस्या वाले लोगों के लिए यह ज्यादा गंभीर हो सकता है।

ज्यादातर मामले अभी भी सामान्य मौसमी फ्लू जैसे दिखते हैं, इसलिए सामान्य सावधानियां काफी काम आती हैं।