गुवाहाटी में बारिश के कारण्ड़ सड़कें बनीं दरिया, जल निकासी व्यवस्था फिर बेबस

गुवाहाटी में सोमवार रात से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे सड़कें और मोहल्ले पानी में डूब गए हैं। गुवाहाटी क्लब और बरोबारी जैसे कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं, जिसके कारण लोगों का घर से बाहर निकलना और आवाजाही करना बेहद मुश्किल हो गया है। इस जलभराव ने एक बार फिर दिखा दिया है कि भारी बारिश के दौरान शहर की जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह नाकाम हो जाती है।