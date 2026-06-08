गुवाहाटी HC का बड़ा फैसला, कहा- BNS 2023 के तहत मुस्लिमों का दूसरा निकाह बहुविवाह नहीं

असम अधिनियम के तहत पंजीकरण न होना शून्य नहीं

पति के वकील ने दलील दी कि दूसरा निकाह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत पूरी तरह से कानूनी है और यह BNS के सेक्शन 82 का उल्लंघन नहीं करता। उन्होंने बताया कि यह धारा केवल उन विवाहों पर लागू होती है जो शुरू से ही शून्य होते हैं। कोर्ट ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक के अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2024 के तहत शादी के पंजीकरण की अनिवार्यता पर भी विचार किया। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ पंजीकरण न होने से कोई शादी शून्य नहीं हो जाती।