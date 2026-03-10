गुरूग्राम में निर्माणाधीन सोसाइटी की दीवार गिरी, 7 मजदूरों की दबकर मौत

गुरूग्राम में निर्माणाधीन सोसाइटी की दीवार गिरने से 7 मजदूरों की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

10:10 am Mar 10, 2026

दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरूग्राम में सोमवार रात को बड़ा हादसा हो गया। यहां एक निर्माणाधीन सोसाइटी की दीवार गिरने से 7 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। हादसा सिधरावली इलाके में स्थित सिग्नेचर ग्लोबल सोसाइटी में हुआ है। घटना के समय मौके पर 12 से 15 मजदूर काम कर रहे थे। अभी 3 घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और बचाव दल की टीम मौके पर पहुंच गई थी।