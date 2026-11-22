गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक दिन में काटे 15,986 चालान
लेखन भारत शर्मा
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एक दिन में ही 15,986 चालान काटे हैं। यह कार्रवाई नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चलाए गए एक बड़े अभियान का हिस्सा है। ये चालान गलत पार्किंग, लेन कटिंग और गलत साइड गाड़ी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन के लिए किए गए। इससे कुल 57.78 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा, पुलिस ने बिना नंबर प्लेट वाली 154 गाड़ियों को भी जब्त किया। इसका मकसद सड़कों को सुरक्षित और कम भीड़भाड़ वाला बनाना है।
गुरुग्राम पुलिस का अभियान जारी
यह अभियान अभी भी जारी है। 20 नवंबर को भी इसी तरह के उल्लंघनों के लिए 15,191 चालान काटे गए। पुलिस का कहना है कि वे सही पार्किंग और लेन अनुशासन जैसे नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए गंभीर हैं, ताकि शहर की सड़कें सभी के लिए ज्यादा सुरक्षित बन सकें।