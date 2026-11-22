गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एक दिन में ही 15,986 चालान काटे हैं। यह कार्रवाई नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चलाए गए एक बड़े अभियान का हिस्सा है। ये चालान गलत पार्किंग, लेन कटिंग और गलत साइड गाड़ी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन के लिए किए गए। इससे कुल 57.78 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा, पुलिस ने बिना नंबर प्लेट वाली 154 गाड़ियों को भी जब्त किया। इसका मकसद सड़कों को सुरक्षित और कम भीड़भाड़ वाला बनाना है।