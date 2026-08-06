गुरुग्राम में बारिश का प्रकोप, पुलिस ने दी घर से काम करने की सलाह

गुरुग्राम में लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। इसी वजह से पुलिस ने दफ्तरों से अपील की है कि वे अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट दें। ऐसा करने से सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा और एम्बुलेंस जैसी जरूरी गाड़ियों के लिए रास्ता साफ रहेगा। यह सलाह गुरुवार सुबह जारी की गई, ताकि लोगों को आने-जाने में परेशानी न हो और यात्रा सुरक्षित रहे।