भगवंत मान वीडियो विवाद: साइबर विशेषज्ञ पहुंचा जेल, गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी अधिकारियों को छुआ भी नहीं

साइबर विशेषज्ञ अंकित और अरुण को पुलिस ने हिरासत में लिया

23 जून को अंकित और अरुण को गिरफ्तार करने वाली FIR में बताया गया है कि इन अधिकारियों ने जसप्रीत सिंह पर दबाव डाला था कि वीडियो को AI-जनरेटेड बताएं। FIR में यह भी कहा गया है कि उन्होंने साइबर विशेषज्ञ अंकित और अरुण को रिपोर्ट में बदलाव करने के निर्देश दिए थे। ये दोनों तकनीकी विशेषज्ञ गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनसे 8 दिनों तक पूछताछ की गई और अब वे पुलिस हिरासत में हैं। पैसे के लेन-देन के सबूत और दूसरे कई प्रमाण मिलने के बाद भी आरोपी अधिकारी अभी भी अपनी नौकरी पर बने हुए हैं।