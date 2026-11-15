लालच देकर बच्चों का धर्म बदलने की कोशिश, गुरुग्राम में 4 महिलाएं गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि ये महिलाएं पिछले एक साल से हर शनिवार दिल्ली से आती थीं। वे स्कूल चलाती थीं और आरोप है कि खाने-पीने की चीजों का लालच देकर बच्चों को प्रभावित करती थीं। छापेमारी के दौरान पुलिस अधिकारियों ने एक CCTV कैमरा और कुछ मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। ये महिलाएं अलग-अलग जगहों से आती हैं। इनमें से कुछ प्राइवेट फर्मों में काम करती हैं, जबकि कुछ कैंसर मरीजों की सेवा में लगी हैं। इन महिलाओं के खिलाफ हरियाणा के गैरकानूनी धर्मांतरण कानून के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस इस मामले की अभी जांच कर रही है।