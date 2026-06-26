गुरुग्राम में ऑटो चालक से दुर्व्यवहार करने पर गई होमगार्ड जवान की नौकरी
गुरुग्राम में एक होमगार्ड को नौकरी से निकाल दिया गया है। दरअसल, उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें वह एक ऑटो चालक के साथ कथित तौर पर बदतमीजी करता दिख रहा था। यह वीडियो सामने आने के बाद पुलिस के बर्ताव को लेकर लोगों ने जमकर आलोचना की और इस पर बहस छिड़ गई। जनता के गुस्से को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने उस होमगार्ड को न सिर्फ नौकरी से हटाया, बल्कि उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
ऑटो चालक से बदतमीजी का वीडियो वायरल
वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि होमगार्ड एक ऑटो में बैठकर मुफ्त सवारी की मांग कर रहा है। जब ऑटो चालक यह बताता है कि उसकी पहले से ऐप बुकिंग है और वह कहीं जा रहा है, तो होमगार्ड भड़क उठता है। कथित तौर पर वह चालक को गालियां देने लगता है। वहीं, परेशान चालक लगातार पूछता रहता है कि सिर्फ अपना काम करने के लिए उसे क्यों परेशान किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद, गुरुग्राम पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा, "गुरुग्राम पुलिस जनता की सेवा, सुरक्षा और सहायता के लिए प्रतिबद्ध है।" इसके साथ ही बयान में 'जय हिंद' भी लिखा था।