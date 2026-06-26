गुरुग्राम में ऑटो चालक से दुर्व्यवहार करने पर गई होमगार्ड जवान की नौकरी

ऑटो चालक से बदतमीजी का वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि होमगार्ड एक ऑटो में बैठकर मुफ्त सवारी की मांग कर रहा है। जब ऑटो चालक यह बताता है कि उसकी पहले से ऐप बुकिंग है और वह कहीं जा रहा है, तो होमगार्ड भड़क उठता है। कथित तौर पर वह चालक को गालियां देने लगता है। वहीं, परेशान चालक लगातार पूछता रहता है कि सिर्फ अपना काम करने के लिए उसे क्यों परेशान किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद, गुरुग्राम पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा, "गुरुग्राम पुलिस जनता की सेवा, सुरक्षा और सहायता के लिए प्रतिबद्ध है।" इसके साथ ही बयान में 'जय हिंद' भी लिखा था।