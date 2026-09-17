क्या शिवानी पर जानबूझकर हुआ था हमला? गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में SIT कर रही जांच
एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) अब गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर हुए एक हिट एंड रन मामले की जांच कर रही है, जिसमें बाइकर शिवानी चौहान घायल हो गईं थीं।
यह SIT 15 सितंबर को बनाई गई थी। इसकी अगुवाई SP सुशीला कर रही हैं, जिन्होंने गुरुग्राम पहुंचकर शिवानी से पूछताछ की। पुलिस ने बुधवार को उनकी क्षतिग्रस्त बाइक भी जब्त कर ली है।
कल्याण बैंसला हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार
पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या आरोपी कल्याण बैंसला ने जानबूझकर चौहान को निशाना बनाया था। अगर यह साबित हो जाता है, तो उसे गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ सकता है।
बैंसला और उसके चचेरे भाई लवनीश को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। टक्कर का वीडियो वायरल होने के बाद, उन पर अब हत्या के प्रयास और पीछा करने के आरोप लगाए गए हैं। इस बीच, शिवानी अभी भी ठीक हो रही हैं और उन्हें आगे और मेडिकल जांच से गुजरना होगा, क्योंकि अधिकारी इस मामले में एक मजबूत केस बनाने में लगे हैं।