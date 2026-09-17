क्या शिवानी पर जानबूझकर हुआ था हमला? गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में SIT कर रही जांच

पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या आरोपी कल्याण बैंसला ने जानबूझकर चौहान को निशाना बनाया था। अगर यह साबित हो जाता है, तो उसे गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ सकता है।

बैंसला और उसके चचेरे भाई लवनीश को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। टक्कर का वीडियो वायरल होने के बाद, उन पर अब हत्या के प्रयास और पीछा करने के आरोप लगाए गए हैं। इस बीच, शिवानी अभी भी ठीक हो रही हैं और उन्हें आगे और मेडिकल जांच से गुजरना होगा, क्योंकि अधिकारी इस मामले में एक मजबूत केस बनाने में लगे हैं।