गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश का कहर, 30 सितंबर तक स्कूल बसों पर बैन
गुरुग्राम में हुई मूसलाधार बारिश ने शहर के हालात बिगाड़ दिए हैं। इसी के मद्देनजर, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर तक जलभराव वाली सड़कों पर कोई भी स्कूल बस नहीं चलेगी। स्कूलों को बच्चों के लिए सुरक्षित रास्ते ढूंढने होंगे।
अगर कोई सुरक्षित रास्ता नहीं मिलता, तो छात्रों को स्कूल में ही रोका जाएगा और उनके माता-पिता को इसकी सूचना दी जाएगी।
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की मदद के लिए लाइव अपडेट साझा करना शुरू किया
इस अफरा-तफरी के बीच लोगों की मदद के लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस लगातार ट्रैफिक रूट के लाइव अपडेट दे रही है। साथ ही, ड्रोन की मदद से पानी भरे इलाकों पर नजर रखी जा रही है।
सोहना रोड और कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। सोमवार को सुभाष चौक पर कम से कम 14 स्कूल बसें चार घंटे से भी ज्यादा देर तक फंसी रहीं, जिसके बाद ड्राइवरों और स्टाफ को बच्चों को पैदल ही सड़क किनारे तक पहुंचाना पड़ा। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए स्कूलों और दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया गया है।