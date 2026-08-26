गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश का कहर, 30 सितंबर तक स्कूल बसों पर बैन

इस अफरा-तफरी के बीच लोगों की मदद के लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस लगातार ट्रैफिक रूट के लाइव अपडेट दे रही है। साथ ही, ड्रोन की मदद से पानी भरे इलाकों पर नजर रखी जा रही है।

सोहना रोड और कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। सोमवार को सुभाष चौक पर कम से कम 14 स्कूल बसें चार घंटे से भी ज्यादा देर तक फंसी रहीं, जिसके बाद ड्राइवरों और स्टाफ को बच्चों को पैदल ही सड़क किनारे तक पहुंचाना पड़ा। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए स्कूलों और दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया गया है।