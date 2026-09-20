गुरुग्राम मर्डर: वसूली गैंग का भांडाफोड़ पड़ा भारी, पूर्व सहकर्मी ने ली जान

जांचकर्ता अब इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या मनचंदा और इन आरोपियों के बीच 30 लाख रुपये को लेकर कोई झगड़ा था। आरोपियों ने खुद को बचाने के लिए मनचंदा के फोन से ही उसके परिवार को मैसेज किए। इस वजह से परिवार दो दिनों तक पुलिस को जानकारी नहीं दे पाया।

बाद में पुलिस ने दोनों को उत्तराखंड से ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। अन्या वत्स के खिलाफ साल 2024 से 2026 के बीच 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं।