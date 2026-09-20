गुरुग्राम मर्डर: वसूली गैंग का भांडाफोड़ पड़ा भारी, पूर्व सहकर्मी ने ली जान
देश
गुरुग्राम में 31 साल के रियल एस्टेट सेल्स मैनेजर युवराज सिंह मनचंदा की हत्या कर दी गई है। आरोप है कि उन्होंने अपनी पूर्व सहकर्मी अन्या वत्स और उसके पार्टनर संयम सचदेवा के जबरन वसूली रैकेट का पर्दाफाश कर दिया था।
पुलिस को शक है कि अन्या और संयम ने युवराज को मिलने बुलाया और वहीं उनकी जान ले ली। ये दोनों लोगों को ठगने के लिए नकली सरकारी नोटिस का सहारा लेते थे।
30 लाख रुपये के विवाद की जांच, उत्तराखंड से हुई गिरफ्तारियां
जांचकर्ता अब इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या मनचंदा और इन आरोपियों के बीच 30 लाख रुपये को लेकर कोई झगड़ा था। आरोपियों ने खुद को बचाने के लिए मनचंदा के फोन से ही उसके परिवार को मैसेज किए। इस वजह से परिवार दो दिनों तक पुलिस को जानकारी नहीं दे पाया।
बाद में पुलिस ने दोनों को उत्तराखंड से ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। अन्या वत्स के खिलाफ साल 2024 से 2026 के बीच 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं।