गुरुग्राम: 'दोस्त की मौत' का फर्जी मैसेज देख 17 साल की लड़की ने दे दी जान
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गुरुग्राम में एक 17 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसे एक फर्जी मैसेज मिला था, जिसमें बताया गया था कि उसे ठुकराने के बाद उसके ऑनलाइन दोस्त ने अपनी जान दे दी है।
लड़की जिस लड़के से सोशल मीडिया पर और शायद NEET की कोचिंग क्लास में भी मिली थी, वह उस पर बिहार आने का दबाव बना रहा था। जब लड़की ने उसकी बात नहीं मानी, तो लड़के के दोस्त ने उसे यह परेशान करने वाला मैसेज भेजा था।
पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया
लड़की के माता-पिता को उसकी मां के फोन पर कुछ ऐसी चैट्स मिलीं, जो उन्हें काफी परेशान करने वाली थीं। उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत में उन्होंने बताया कि आरोपी ने उनकी बेटी की निजी बातें लीक करने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया है और अब इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान करने में लगी है।