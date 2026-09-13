गुरुग्राम: 'दोस्त की मौत' का फर्जी मैसेज देख 17 साल की लड़की ने दे दी जान

गुरुग्राम में एक 17 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसे एक फर्जी मैसेज मिला था, जिसमें बताया गया था कि उसे ठुकराने के बाद उसके ऑनलाइन दोस्त ने अपनी जान दे दी है।

लड़की जिस लड़के से सोशल मीडिया पर और शायद NEET की कोचिंग क्लास में भी मिली थी, वह उस पर बिहार आने का दबाव बना रहा था। जब लड़की ने उसकी बात नहीं मानी, तो लड़के के दोस्त ने उसे यह परेशान करने वाला मैसेज भेजा था।