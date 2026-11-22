दोनों देशों की सरकारें मिलकर यह यात्रा सुगम बनाने में जुटी हैं। इसके लिए मेडिकल कैंप, ठहरने और आने-जाने की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। लाहौर पहुंचने के बाद, यह जत्था गुरु नानक जी के जन्मस्थान ननकाना साहिब और अन्य ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन के लिए जाएगा। वहां श्रद्धालु अखंड पाठ साहिब और नगर कीर्तन जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होंगे। गरगज्ज ने भविष्य में ऐसी यात्राओं को और आसान बनाने तथा अधिक मौके मिलने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि यह दोनों पंजाब के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का एक तरीका है। ये सभी तीर्थयात्री 1 दिसंबर को भारत लौट आएंगे।