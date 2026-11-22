गुरु नानक जयंती: आस्था के पुल पर 700 सिख श्रद्धालुओं ने पार की सरहद, पाक में गूंजेगा गुरुवाणी का जाप
गुरु नानक देव की 557वीं जयंती मनाने के लिए रविवार को 700 सिख श्रद्धालु भारत से अटारी-वाघा सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंचे। यह जयंती 24 नवंबर को है। अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज्ज और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) के सदस्य इस समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। दरअसल, इस खास मौके के लिए पाकिस्तान ने करीब 3,000 वीजा जारी किए हैं और ये श्रद्धालु उसी बड़े जत्थे का हिस्सा हैं।
भारत और पाकिस्तान ने तीर्थयात्रियों के लिए कीं खास व्यवस्थाएं
दोनों देशों की सरकारें मिलकर यह यात्रा सुगम बनाने में जुटी हैं। इसके लिए मेडिकल कैंप, ठहरने और आने-जाने की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। लाहौर पहुंचने के बाद, यह जत्था गुरु नानक जी के जन्मस्थान ननकाना साहिब और अन्य ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन के लिए जाएगा। वहां श्रद्धालु अखंड पाठ साहिब और नगर कीर्तन जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होंगे। गरगज्ज ने भविष्य में ऐसी यात्राओं को और आसान बनाने तथा अधिक मौके मिलने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि यह दोनों पंजाब के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का एक तरीका है। ये सभी तीर्थयात्री 1 दिसंबर को भारत लौट आएंगे।