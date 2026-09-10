पंजाब में नशे का कहर: किसान ने दी जान, न्याय मिलने तक परिवार ने रोका अंतिम संस्कार

सिंह के परिवार का आरोप है कि आत्महत्या से पहले गांव के नेताओं ने उनसे माफी मांगने के लिए दबाव डाला था। हालांकि, पंचायत इस दावे से इनकार करती है। इस मामले में सरपंच और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। इस घटना के बाद पंजाब की AAP सरकार की ड्रग्स के मुद्दे से निपटने के तरीके को लेकर काफी आलोचना हो रही है। कई राजनीतिक नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इस मामले की जांच कर रहा है। फिलहाल, इस मामले की जांच अभी भी जारी है।