पंजाब में नशे का कहर: किसान ने दी जान, न्याय मिलने तक परिवार ने रोका अंतिम संस्कार
पंजाब के टूर बंजारा गांव के किसान गुलजार सिंह ने नशीली दवाओं की बिक्री और अपने बेटे की हेरोइन की लत को लेकर चिंता जताई थी। इसी बात से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। परिवार का कहना है कि सरकारी अधिकारियों ने उनके अंतिम संस्कार को लेकर उन पर दबाव डाला। साथ ही भारी पुलिस बल की मौजूदगी के कारण वे अपनी इच्छानुसार अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। परिवार ने तय किया है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वे अंतिम संस्कार की अहम रस्में पूरी नहीं करेंगे।
सरपंच और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज
सिंह के परिवार का आरोप है कि आत्महत्या से पहले गांव के नेताओं ने उनसे माफी मांगने के लिए दबाव डाला था। हालांकि, पंचायत इस दावे से इनकार करती है। इस मामले में सरपंच और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। इस घटना के बाद पंजाब की AAP सरकार की ड्रग्स के मुद्दे से निपटने के तरीके को लेकर काफी आलोचना हो रही है। कई राजनीतिक नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इस मामले की जांच कर रहा है। फिलहाल, इस मामले की जांच अभी भी जारी है।