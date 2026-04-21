गुजरात पुलिस ने 'ऑपरेशन देव' से 4 साल के अगवा बच्चे को बचाया, मानव तस्करी गिरोह का किया पर्दाफाश

शैलश गामड़ और बाबू भगोरा गिरफ्तार

इस अपहरण के मामले में शैलश गामड़ और बाबू भगोरा नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, शैलश गामड़ ने पहले एक नाबालिग लड़की को करीब एक लाख रुपये में बेचा था। वहीं, बाबू भगोरा पैसों के लिए अवैध शादियां करवाने के धंधे में लिप्त है। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहराई से जाँच कर रही है ताकि इस गिरोह से जुड़े और लोगों तक पहुंचा जा सके। इसके साथ ही, यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या ये दोनों किसी और मानव तस्करी के मामलों में भी पहले से शामिल रहे हैं।