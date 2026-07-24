गुजरात हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, विवादित जमीन पर दफनाया शव निकाला जाएगा

न्यायाधीश ने अपने फैसले में गांव के कब्रिस्तान के निरीक्षण का जिक्र किया। निरीक्षण में सामने आया कि कब्रिस्तान की घेराबंदी की गई है, वहां पहुंचना आसान है और वहां अभी भी काफी जगह खाली है। कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि 2021-22 में भी इसी परिवार ने इसी जगह किसी व्यक्ति को दफन किया था, लेकिन तब भी प्रशासन के निर्देश पर उस शव को वहां से हटाकर तय मुस्लिम कब्रिस्तान में दोबारा दफन किया गया था। इस बार परिवार ने 10 दिनों के अंदर शव को स्थानांतरित करने पर सहमति जताई है।