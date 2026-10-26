गुजरात के 4 जिले सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित, मुख्यमंत्री ने किसानों-पशुपालकों के लिए किए बड़े ऐलान
गुजरात ने कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका और पोरबंदर को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। इस साल राज्य में सामान्य से 89 प्रतिशत बारिश तो हुई, लेकिन फिर भी इन जिलों में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई, जिससे स्थिति कठिन बनी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद यह फैसला लिया, ताकि सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों की मदद की जा सके।
गुजरात ने किसानों और पशुपालकों के लिए राहत का ऐलान
इन जिलों के किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई के लिए प्रति हेक्टेयर 8,500 रुपये दिए जाएंगे। यह सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के लिए होगी। पशुपालकों को भी राहत मिलेगी। उन्हें अपने हर पशु के लिए 2 महीने तक हर दिन 80 रुपये दिए जाएंगे। सरकार रियायती दरों पर चारा भी बांट रही है। अब तक 1.21 करोड़ किलोग्राम चारा दिया जा चुका है और बड़ी मात्रा में चारा अभी भी उपलब्ध है। इसके अलावा 1 नवंबर से ग्रामीण परिवारों को ABG-RAMG योजना के तहत 150 दिनों का काम मिलेगा, ताकि इस मुश्किल समय में उनकी आय बनी रहे।