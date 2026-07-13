दुबई से चलता था 250 करोड़ का महाठगी रैकेट, गुजरात पुलिस ने किया भंडाफोड़

पुलिस ने 5 शहरों से 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में वडोदरा का एक MBA छात्र भी शामिल है, जिस पर 7.4 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन के लिए 10 से ज्यादा बैंक खाते खोलने का आरोप है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक ही आरोपी के बैंक खाते से 161 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का लेन-देन हुआ था। यह गिरोह अभी तक 21 राज्यों में 146 मामलों से जुड़ा है। अब पुलिस इस पैसों के अंतरराष्ट्रीय रास्तों का पता लगा रही है, ताकि इस पूरे नेटवर्क के सभी सदस्यों को पकड़ा जा सके।