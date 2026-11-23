गुजरात में गाड़ियों से हटेगा जाति का टैग, दिखेगी सिर्फ पहचान
लेखन भारत शर्मा
गुजरात ने निजी गाड़ियों पर जाति से जुड़े शब्द, चिन्ह, आकृति या लिखावट दिखाने पर रोक लगा दी है। हालांकि, अगर राज्य सरकार किसी आम या खास आदेश के तहत इसकी इजाजत देती है, तो यह नियम लागू नहीं होगा। यह नया नियम अपडेट किए गए मोटर वाहन नियमों के तहत 17 नवंबर से लागू हो गया है। इस रोक में दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया वाहन, बसें और ट्रक जैसे सभी तरह के निजी वाहन आते हैं।
गुजरात का कहना है कि बदलाव से डिस्प्ले नियमों में स्पष्टता आई
राज्य सरकार का कहना है कि इस बदलाव से गाड़ियों पर क्या दिखाया जा सकता है और क्या नहीं, इस बारे में नियमों में ज्यादा स्पष्टता आएगी। इस संशोधन की प्रक्रिया जून में ही शुरू हुई थी। क्योंकि किसी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, अब यह आधिकारिक हो गया है कि गाड़ियों पर आपकी पहचान दिखनी चाहिए, जाति नहीं।