गुजरात ने निजी गाड़ियों पर जाति से जुड़े शब्द, चिन्ह, आकृति या लिखावट दिखाने पर रोक लगा दी है। हालांकि, अगर राज्य सरकार किसी आम या खास आदेश के तहत इसकी इजाजत देती है, तो यह नियम लागू नहीं होगा। यह नया नियम अपडेट किए गए मोटर वाहन नियमों के तहत 17 नवंबर से लागू हो गया है। इस रोक में दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया वाहन, बसें और ट्रक जैसे सभी तरह के निजी वाहन आते हैं।