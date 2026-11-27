गुजरात के वडोदरा में संदिग्ध जैश आतंकवादी गिरफ्तार

गुजरात के वडोदरा में संदिग्ध जैश आतंकवादी गिरफ्तार, AK-47 बरामद

लेखन गजेंद्र 12:34 pm Nov 27, 202612:34 pm

क्या है खबर?

गुजरात की आंतकवाद निरोधी बल (ATS) ने गुरुवार को एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े होने का शक है। उसे वडोदरा में जारोड बस स्टैंड के पास से एक चलती कार से रोककर गिरफ्तार किया गया है। वह असम से आया बताया जा रहा है। ATS कर्मियों ने संदिग्ध आतंकवादी के पास से एक AK-47 असॉल्ट राइफल और 23 गोलियां भी जब्त कीं हैं। उससे पूछताछ चल रही है।