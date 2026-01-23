गुजरात और नोएडा के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अहमदाबाद के 7 और नोएडा के शिव नादर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी

लेखन गजेंद्र 10:14 am Jan 23, 202610:14 am

क्या है खबर?

गुजरात के अहमदाबाद और दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद स्कूलों में जांच की गई। दोनों शहरों के स्कूलों को ईमेल से धमकी मिली थी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉयड की टीम मौके पर पहुंची है। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और परिसर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।