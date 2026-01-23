अहमदाबाद के 7 और नोएडा के शिव नादर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी
क्या है खबर?
गुजरात के अहमदाबाद और दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद स्कूलों में जांच की गई। दोनों शहरों के स्कूलों को ईमेल से धमकी मिली थी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉयड की टीम मौके पर पहुंची है। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और परिसर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
धमकी
अहमदाबाद के 7 नामी स्कूलों में धमकी के बाद छुट्टी
गुजरात समाचार के मुताबिक, सुबह-सुबह धमकी भरे ईमेल में अहमदाबाद में संत कबीर स्कूल की 3 शाखाओं, बोपाल के DPS, नवरंगपुरा स्थित सेंट जेवियर्स लॉयोला स्कूल, घाटलोडिया स्थित कैलोरेक्स स्कूल और वस्त्रपुर के एक स्कूल को निशाना बनाया गया था। स्कूल प्रबंधन ने बम की सूचना पर पुलिस और अभिभावकों को साथ में सूचना दी, जिसके बाद स्कूल में बच्चों को लेने के लिए अभिभावकों की भीड़ लग गई। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। तलाशी अभी जारी है।
जांच
पिछले महीने भी मिली थी नोएडा के स्कूलों को धमकी
नोएडा के सेक्टर 168 स्थित शिव नादर स्कूल को धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसके बाद कुछ स्कूल बसों को बीच रास्ते से ही लौटा दिया गया, जबकि स्कूल पहुंच चुके बच्चों के अभिभावकों को फोन कर उन्हें ड्रॉप प्वाइंट पर मिलने को कहा। बता दें कि पिछले महीने भी नोएडा के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसकी जांच में वह अफवाह साबित हुई। स्कूलों को धमकी का क्रम पिछले 2 साल से जारी है।