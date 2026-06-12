बिहार से 132 फुट का मोबाइल टावर जनरेटर सहित गायब, पुलिस भी हैरान

GTL इंफ्रास्ट्रक्चर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई

GTL इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। जमीन के मालिक हरेनाथ यादव ने बताया कि कंपनी ने जब भुगतान करना बंद कर दिया था, तब उन्होंने कंपनी को 4 नोटिस भी भेजे थे। स्थानीय लोग भी इस घटना से काफी हैरान हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें तो लगा था कंपनी ने खुद ही टावर हटा लिया है, पर अब वे समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना भारी उपकरण किसी की नजर में आए बिना कैसे गायब हो गया।