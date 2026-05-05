GSEB 10वीं SSC रिजल्ट: 6 मई को सुबह 8 बजे होगा इंतजार खत्म! जानें कहां देखें अपना परिणाम
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गुजरात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (GSEB) ने 6 मई 2026 को सुबह 8 बजे क्लास 10 SSC के नतीजे घोषित करने की जानकारी दी है। जिन छात्रों ने 26 फरवरी से 16 मार्च के बीच परीक्षा दी थी, वे gseb.org या results.gseb.org पर जाकर अपने परिणाम देख सकते हैं। ये सभी परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से एक ही पाली में आयोजित की गई थीं।
CCTV और पुलिस की निगरानी, 2025 का पास प्रतिशत
इस साल की परीक्षाओं में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। हर परीक्षा केंद्र पर CCTV कैमरे लगाए गए थे और पुलिसकर्मी भी तैनात थे, जिससे परीक्षाएं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुईं। पिछले साल 2025 में, नियमित छात्रों का पास प्रतिशत करीब 83 प्रतिशत रहा था, जबकि रिपीटर छात्रों में से लगभग 32 प्रतिशत ही सफल हो पाए थे।