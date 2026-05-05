GSEB 10वीं SSC रिजल्ट: 6 मई को सुबह 8 बजे होगा इंतजार खत्म! जानें कहां देखें अपना परिणाम देश May 05, 2026

गुजरात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (GSEB) ने 6 मई 2026 को सुबह 8 बजे क्लास 10 SSC के नतीजे घोषित करने की जानकारी दी है। जिन छात्रों ने 26 फरवरी से 16 मार्च के बीच परीक्षा दी थी, वे gseb.org या results.gseb.org पर जाकर अपने परिणाम देख सकते हैं। ये सभी परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से एक ही पाली में आयोजित की गई थीं।