जंतर-मंतर विवाद: छात्र पर 5 लाख का बॉन्ड, ग्रेटर नोएडा को वापस लेना पड़ा नोटिस

गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के छात्र अक्षय त्रिपाठी तब मुश्किल में फंस गए, जब ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों ने उन पर जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्हें BNSS के तहत 5 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के 2 स्थानीय जमानतदारों को पेश करने को कहा गया। पुलिस ने दावा किया कि त्रिपाठी एक राजनीतिक दल द्वारा बुलाए गए विरोध प्रदर्शन में दूसरे यूनिवर्सिटी छात्रों को शामिल होने के लिए उकसा रहे थे और गलत जानकारी तथा सरकार विरोधी बातें फैला रहे थे।