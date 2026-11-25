बात तब बिगड़ गई जब ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ और उसने अपने पिता, इंस्पेक्टर कुमार को फोन लगा दिया। जब आरोप लगे कि इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने कांस्टेबल के साथ बदतमीजी की, तो आला अधिकारियों ने इस मामले की जांच की और उन्हें पुलिस लाइंस भेज दिया।

इस घटना का एक वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस टीमों द्वारा ढकी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के इस्तेमाल पर सवाल उठने लगे। हालांकि, इंस्पेक्टर कुमार ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि उनका बेटा अपनी बीमार मां के लिए जरूरी दस्तावेज लेने गया था।