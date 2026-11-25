पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे का काटा चालान तो कांस्टेबल को मिली 'सजा'
ग्रेटर नोएडा में एक हेड कांस्टेबल को पुलिस लाइंस भेज दिया गया है। हेड कांस्टेबल ने एक पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे का 30,000 रुपये का चालान काटा था, क्योंकि वह ढकी हुई नंबर प्लेट वाली गाड़ियों चला रहा था।
ये इंस्पेक्टर विनोद कुमार नॉलेज पार्क पुलिस स्टेशन के इंचार्ज (SHO) हैं।
विनोद कुमार ने कहा- बेटा जरूरी दस्तावेज लेने गया था
बात तब बिगड़ गई जब ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ और उसने अपने पिता, इंस्पेक्टर कुमार को फोन लगा दिया। जब आरोप लगे कि इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने कांस्टेबल के साथ बदतमीजी की, तो आला अधिकारियों ने इस मामले की जांच की और उन्हें पुलिस लाइंस भेज दिया।
इस घटना का एक वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस टीमों द्वारा ढकी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के इस्तेमाल पर सवाल उठने लगे। हालांकि, इंस्पेक्टर कुमार ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि उनका बेटा अपनी बीमार मां के लिए जरूरी दस्तावेज लेने गया था।