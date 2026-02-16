ग्रेटर नोएडा में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 साल के बच्चे की मौत

हादसा

क्या है पूरा मामला?

अमर उजाला के मुताबिक, बच्चा देवांश गांव में अपने मामा के घर माता-पिता के साथ एक पूजा में आया था। यहां शनिवार को दोपहर में खेलते समय वह तालाब के पास गड्ढे में गिर गया। बताया जा रहा है कि यह इलाका जानवरों के चरने वाला है, जहां गड्ढा है। इसमें पानी भरा हुआ था। बच्चे के न दिखने पर लोगों ने खोजबीन शुरू की। इसके बाद पानी में उसकी टोपी तैरती दिखी, तब पानी में उतरकर उसे निकाला गया।