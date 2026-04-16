दिल्ली में GRAP का पहला चरण लागू किया गया है (फाइल तस्वीर)

दिल्ली में GRAP का पहला चरण लागू, AQI बढ़ने के बाद लिया गया फैसला

लेखन आबिद खान 07:50 pm Apr 16, 202607:50 pm

क्या है खबर?

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण लागू कर दिया है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने के बाद ये फैसला लिया गया है। आज दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 226 दर्ज किया गया, खराब श्रेणी में आता है। इसके बाद GRAP पर बनी उपसमिति ने बैठक के दौरान GRAP का पहला चरण लागू करने का फैसला लिया है।