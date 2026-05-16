बंगाल की खाड़ी में तेल-गैस का पता लगाने के लिए विशाल सर्वे करेगी सरकार- रिपोर्ट

रिपोर्ट समुद्र के नीचे तेल-गैस का लगाया जाएगा पता रिपोर्ट में सरकारी दस्तावेजों के हवाले से बताया गया है कि सरकार पूर्वी तट पर बंगाल-पूर्णिया, महानदी, कृष्णा-गोदावरी, कावेरी और अंडमान अपतटीय क्षेत्रों को कवर करते हुए एक बहु-बेसिन भूवैज्ञानिक सर्वे की तैयारी कर रही है। इस संबंध में 14 मई को निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। योजना के तहत, समुद्र तल का सर्वे किया जाएगा, ताकि उन स्थानों की पहचान की जा सके, जहां हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी हो सकती है।

दायरा कितना व्यापक होगा सर्वे? रिपोर्ट के मुताबिक, बंगाल-पूर्णिया और महानदी सर्वेक्षण में ही 45,000 किलोमीटर की रेखाएं शामिल होंगी। अंडमान बेसिन सर्वेक्षण में 43,000 किलोमीटर की रेखाएं, कृष्णा-गोदावरी में 43,000 किलोमीटर, जबकि कावेरी बेसिन में 30,000 किलोमीटर की रेखाएं जुड़ेंगी। कुल मिलाकर, ये सर्वेक्षण रेखाएं लगभग 1.60 लाख किलोमीटर के इलाके में फैली होंगी। सर्वे करीब 2 साल में पूरा होने की उम्मीद है। सरकार का मानना ​​है कि समुद्र के नीचे ऐसे ऊर्जा भंडार मौजूद हो सकते हैं जिनका दोहन नहीं हुआ है।

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इलाके सर्वे के लिए बंगाल की खाड़ी का इलाका ही क्यों चुना गया? दस्तावेजों के अनुसार, बंगाल बेसिन में 10 किलोमीटर से अधिक मोटाई की परतें हैं, जिनमें संभावित हाइड्रोकार्बन भंडार मौजूद हैं। महानदी बेसिन को अधिकारी 'व्यावसायिक उत्पादन क्षमता' वाला बेसिन बताते हैं, जिसमें कई हाइड्रोकार्बन भंडार की मौजूदगी के संकेत हैं। अंडमान बेसिन सबसे अहम है, क्योंकि इसकी भूवैज्ञानिक संरचना म्यांमार और इंडोनेशिया के गैस उत्पादक क्षेत्रों से मिलती-जुलती है। वहीं, कृष्णा-गोदावरी बेसिन पहले से ही महत्वपूर्ण गैस उत्पादक क्षेत्रों में से एक है।

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