सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को परिसर खाली करने का नोटिस दिया है

सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली करने का आदेश दिया, 15 दिन की मोहलत दी

लेखन आबिद खान 05:59 pm May 23, 202605:59 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने लुटियंस दिल्ली में स्थित जिमखाना क्लब को खाली करने का आदेश दिया है। क्लब सचिव को 5 जून तक परिसर खाली करने को कहा गया है। सरकार ने इसकी वजह बताते हुए कहा है कि 27.3 एकड़ जमीन रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जरूरी है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) ने 22 मई को क्लब सचिव को पत्र जारी कर यह निर्देश दिया है।