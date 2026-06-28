'ऑपरेशन सिंदूर' में शहीद जवानों के नामों पर विवाद के बाद रक्षा मंत्रालय का बयान आया है

'ऑपरेशन सिंदूर' में जवानों की शहादत पर विवाद, विपक्ष के आरोपों पर सरकार ने क्या कहा?

लेखन आबिद खान 10:35 am Jun 28, 202610:35 am

क्या है खबर?

'ऑपरेशन सिंदूर' में शहीद हुए 6 जवानों के नाम सार्वजनिक करने के बाद विवाद हो गया है। कांग्रेस ने सरकार पर जानकारी छिपाने और शहीदों का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया है। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि 28 जुलाई, 2025 को संसद में दिए गए रक्षा मंत्री के भाषण को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। मंत्रालय ने कहा कि यह दावा गलत है कि शहीदों को पहली बार सम्मान मिला।