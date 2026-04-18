सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ाया

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का DA 2 प्रतिशत बढ़ाया

लेखन आबिद खान 01:59 pm Apr 18, 202601:59 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले अक्टूबर में DA को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया गया था, जो 1 जुलाई 2025 से लागू हुआ था। बाद में इसका एरियर भी दिया गया था। बता दें कि DA और महंगाई राहत (DR) में साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में बढ़ोतरी होती है।