राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की महिलाओं से अनोखी अपील, बोलीं- IAS से पहले बनें 'बेहतरीन मां' देश Jul 10, 2026

एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने युवतियों से कहा कि वे IAS जैसे बड़े करियर बनाने से पहले एक 'बेहतरीन मां' बनने पर ध्यान दें। उन्होंने जोर देकर कहा कि परिवार की जिम्मेदारियां बहुत मायने रखती हैं और सफलता की दौड़ में इन्हें पीछे नहीं छोड़ना चाहिए।

पटेल ने छात्रों से यह भी अपील की कि वे अपने ज्ञान का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण में करें। इसके साथ ही, उन्होंने उच्च शिक्षा के दौरान माता-पिता के सहयोग और उनके समर्थन के महत्व को भी बताया।