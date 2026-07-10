राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की महिलाओं से अनोखी अपील, बोलीं- IAS से पहले बनें 'बेहतरीन मां'
एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने युवतियों से कहा कि वे IAS जैसे बड़े करियर बनाने से पहले एक 'बेहतरीन मां' बनने पर ध्यान दें। उन्होंने जोर देकर कहा कि परिवार की जिम्मेदारियां बहुत मायने रखती हैं और सफलता की दौड़ में इन्हें पीछे नहीं छोड़ना चाहिए।
पटेल ने छात्रों से यह भी अपील की कि वे अपने ज्ञान का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण में करें। इसके साथ ही, उन्होंने उच्च शिक्षा के दौरान माता-पिता के सहयोग और उनके समर्थन के महत्व को भी बताया।
आनंदीबेन पटेल ने नैतिक शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया
पटेल ने बताया कि घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध जैसी समस्याओं से निपटने के लिए नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। उन्होंने कॉलेज होस्टल के आसपास नशीली दवाओं के बढ़ते इस्तेमाल पर भी चिंता जताई। इन चिंताओं को देखते हुए, उन्होंने नियमित स्वास्थ्य जाँच, पोषण से जुड़े पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालयों में महिलाओं के कल्याण पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही। उनके अनुसार, सच्चा सशक्तिकरण वह है जो जवाबदेही सिखाए और एक बेहतर समाज के निर्माण में सहायक हो।