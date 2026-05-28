हैदराबाद बना देश का सबसे खराब भूजल संकट वाला मेट्रो शहर, जानिए क्या है कारण

करीब 10 लाख बोरवेल और पानी जमा करने का कम इंतजाम

ग्रेटर हैदराबाद में करीब 10 लाख बोरवेल हैं, जिनमें से कई कानून की अनुमति से कहीं अधिक गहरे खोदे गए हैं। अच्छी बारिश होने के बावजूद शहर के सिर्फ 15 प्रतिशत हिस्से में ही रेनवाटर हार्वेस्टिंग के रिचार्ज पिट्स की व्यवस्था है। पानी की इस बेरोकटोक निकासी और उसे दोबारा ज़मीन में रिचार्ज करने की खराब व्यवस्था के चलते, निवासियों और व्यवसायों के लिए पानी की किल्लत एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। भूजल के अत्यधिक इस्तेमाल से पानी का स्तर और नीचे जा सकता है और उसकी गुणवत्ता भी खराब हो सकती है। यह एक गंभीर समस्या है जिस पर स्थानीय लोगों के साथ-साथ अधिकारियों को भी तुरंत ध्यान देना चाहिए।