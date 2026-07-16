मुफ्त राशन पर बड़ा बदलाव: छोटे परिवारों पर गिरेगी गाज, 28 प्रतिशत तक कम होगा अनाज

अगर आप एक छोटे परिवार में रहते हैं या अकेले रहते हैं, तो आपके महीने के राशन में भारी कटौती हो सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप अकेले रहते हैं तो आपका राशन 35 किलोग्राम से घटकर सिर्फ 7 किलोग्राम रह जाएगा। बड़े परिवार (जिनमें 6 या उससे ज्यादा सदस्य हैं) को तो अभी भी पूरा 35 किलोग्राम अनाज मिलता रहेगा, लेकिन उनके हर सदस्य के हिस्से में कमी आएगी। कुल मिलाकर, इस बदलाव के कारण पूरे देश में हर महीने AAY के तहत मिलने वाले अनाज में करीब 28 प्रतिशत तक की कटौती हो सकती है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन घरों को होगा जहां सिर्फ एक सदस्य है, जैसे विधवाएं और बुज़ुर्ग। हालांकि, अभी कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि संसद से इस संशोधन को मंज़ूरी मिलना बाकी है।