सिर्फ पासपोर्ट से नहीं मिलती भारतीय नागरिकता, जानिए क्या है कारण देश Jun 26, 2026

केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सिर्फ पासपोर्ट होने का मतलब यह नहीं है कि आप भारतीय नागरिक हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पासपोर्ट एक्ट, 1967 की धारा 20 के तहत अगर जनहित में हो, तो गैर-नागरिकों को भी पासपोर्ट दिया जा सकता है। यह फैसला 2013 के बॉम्बे हाई कोर्ट के पुराने फैसलों से मेल खाता है, जहां कहा गया था कि नागरिकता साबित करने के लिए सिर्फ पासपोर्ट काफी नहीं है।