कंपनियों को पेट्रोल पंप से ईंधन खरीदने पर लगी रोक, आम आदमी को राहत
सरकार ने अब कंपनियों और बड़े संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल-डीजल खरीदने से रोक दिया है। अब औद्योगिक या व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों को अपना ईंधन सरकारी थोक सप्लायरों से ही लेना होगा, न कि स्थानीय पेट्रोल पंप से। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि हाल ही में पंपों पर ग्राहकों की भीड़ काफी बढ़ गई थी। दरअसल, खुदरा में ईंधन खरीदना थोक के मुकाबले बहुत सस्ता पड़ रहा था, जिससे बड़े खरीदार भी पंपों का रुख कर रहे थे।
दिल्ली में थोक 134 रुपये, पंप पर 95 रुपये
अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के कारण कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसी वजह से दिल्ली में थोक डीजल 134 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि पेट्रोल पंप पर इसकी कीमत महज 95 रुपये है। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि बड़े खरीदार आम लोगों के लिए बनाए गए पंपों पर भीड़ न बढ़ाएं और हर किसी को आसानी से ईंधन मिल सके। आम ग्राहकों या अपनी गाड़ियों में तेल भरवाने वालों पर इस नियम का कोई असर नहीं होगा, इसलिए उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल, यह रोक 90 दिनों तक लागू रहेगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।