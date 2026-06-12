कंपनियों को पेट्रोल पंप से ईंधन खरीदने पर लगी रोक, आम आदमी को राहत

दिल्ली में थोक 134 रुपये, पंप पर 95 रुपये

अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के कारण कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसी वजह से दिल्ली में थोक डीजल 134 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि पेट्रोल पंप पर इसकी कीमत महज 95 रुपये है। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि बड़े खरीदार आम लोगों के लिए बनाए गए पंपों पर भीड़ न बढ़ाएं और हर किसी को आसानी से ईंधन मिल सके। आम ग्राहकों या अपनी गाड़ियों में तेल भरवाने वालों पर इस नियम का कोई असर नहीं होगा, इसलिए उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल, यह रोक 90 दिनों तक लागू रहेगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।