NEET की दोबारा परीक्षा: 551 शहरों में CAPF का सुरक्षा चक्र, प्रश्नपत्रों की चप्पे-चप्पे पर निगरानी
इस साल 21 जून को होने वाली NEET की दोबारा परीक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को बेहद मजबूत किया जा रहा है। सरकार ने प्रश्नपत्रों और OMR शीटों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF), जैसे CRPF और CISF को तैनात किया है। यह सारी परीक्षा सामग्री हैदराबाद और अहमदाबाद के मुख्य हब से 551 शहरों तक हवाई और सड़क मार्ग दोनों के जरिए भेजी जाएगी।
2 स्तरीय सुरक्षा योजना लागू
इसके लिए एक 2 स्तरीय सुरक्षा योजना तैयार की गई है। CAPF की टीमें वितरण केंद्रों, हवाई अड्डों और हेलीपैड जैसे सभी प्रमुख स्थानों पर तैनात रहेंगी। भारतीय वायु सेना के विमानों में यात्रा करने वाले सशस्त्र अधिकारियों को सख्त सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। जैसे, उन्हें विमान में सवार होने से पहले अपने हथियार सुरक्षित रखने होंगे। इसके अलावा, CRPF और CISF के विशेष अधिकारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा से पहले और बाद में भी सारे इंतजाम सुचारु रूप से चलें।