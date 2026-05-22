JEE-NEET का बदलेगा भविष्य? सरकार ला रही एक ही राष्ट्रीय परीक्षा, NTA भी अलर्ट

NTA ने NEET-UG 2026 की तारीख 21 जून तय की

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) परीक्षा को छात्रों के अनुकूल बनाना चाहती है। इसके लिए वे आयु सीमा में ढील देने, NEET के प्रयासों की संख्या पर लगे प्रतिबंधों की समीक्षा करने और परीक्षा को कई चरणों में आयोजित करने की संभावना तलाश रहे हैं। हाल ही में हुए NEET-UG 2026 पेपर लीक स्कैंडल के बाद, NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी सुरक्षा कड़ी कर रही है और प्रश्न पत्रों तक पहुंच को सीमित कर रही है। जांच जारी रहने के बावजूद, अधिकारियों ने पुष्टि की है कि NEET-UG 2026 की परीक्षा 21 जून को ही होगी, लेकिन नए प्रश्न पत्रों और सख्त उपायों के साथ। एजेंसी कंप्यूटर आधारित टेस्टिंग की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है ताकि नकल को रोका जा सके।