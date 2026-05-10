अग्नि मिसाइल में MIRV का सफल परीक्षण, भारत की परमाणु क्षमता को मिला 'असाधारण' बल
भारत ने अपनी उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो अब MIRV तकनीक से लैस है। MIRV का पूरा नाम 'मल्टिपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री व्हीकल' है, जिसका सीधा मतलब है कि एक ही मिसाइल से कई वारहेड्स (युद्धक सामग्री) को अलग-अलग लक्ष्यों पर एक साथ दागा जा सकता है।
इस पूरे परीक्षण की निगरानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने की थी और इसके बाद सरकार ने आधिकारिक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की।
MIRV से परमाणु निवारण क्षमता को मिला बल
MIRV तकनीक से लैस होने के बाद, भारत की परमाणु निवारण क्षमता को अब और भी ज्यादा ताकत मिल गई है। इसकी वजह है कि एक ही मिसाइल कई खतरों से एक साथ निपट सकती है।
इस नए अपग्रेड के बाद भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में आ गया है, जिनके पास ऐसी क्षमता है। इनमें अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश शामिल हैं। हालांकि, अधिकारियों ने इस मिसाइल के सभी तकनीकी विवरण सार्वजनिक नहिं किए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि यह लंबी दूरी की अग्नि श्रृंखला की मिसाइल है। यह मिसाइल इस क्षेत्र में भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने और देश को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।