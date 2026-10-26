सरकार ने सेनाओं के लिए मंजूर किए 2.12 लाख करोड़ रुपये, 82 प्रतिशत हथियार होंगे स्वदेशी

इस बजट से अगली पीढ़ी के छोटे हवाई खतरों का मुकाबला करने में सक्षम बनाने के लिए वेरी शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS), आधुनिक युद्ध क्षेत्र में टैंकों क्षमता बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म-आधारित काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम (C-UAS), लंबी दूरी के लिए मानवरहित हवाई ताकत को मजबूती देने के लिए अनमैन्ड एरियल सिस्टम (UAS), युद्धक्षेत्र में निगरानी और टोही क्षमताओं में सुधार के लिए सर्विलांस UAV, इंटीग्रेटेड सर्विलांस एंड स्ट्राइक सिस्टम और लंबी दूरी के कामिकेज ड्रोन सिस्टम भी खरीदे जाएंगे।