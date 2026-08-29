NTA का कायापलट: 5 नए अधिकारी, 600 विशेषज्ञ बाहर

नए लीडरशिप टीम के साथ, NTA कई बड़े सुधार कर रहा है। इसमें 600 पुराने एक्सपर्ट्स को बदलना, पेपर की जांच के लिए 4-स्तरीय सिस्टम शुरू करना और जल्द ही और भी अधिकारियों की भर्ती करना शामिल है।

इसके साथ ही, NTA अपनी सुरक्षा भी बढ़ा रहा है, जिसमें CISF को शामिल किया गया है। NTA को जल्द ही नई जगह पर शिफ्ट करने का भी प्रस्ताव है।

जो लोग टेक्नोलॉजी या परीक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह एक बड़ा मौका है। इस पूरे बदलाव के तहत अभी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जैसे कुछ बड़े पद खाली हैं।