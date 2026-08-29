NTA का कायापलट: 5 नए अधिकारी, 600 विशेषज्ञ बाहर
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में अब बड़े बदलाव होने वाले हैं। सरकार ने इसकी बागडोर संभालने के लिए 5 अनुभवी अधिकारियों को नियुक्त किया है।
यह फैसला अक्टूबर 2024 की राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के हिसाब से लिया गया है। समिति ने NTA को फिर से बनाने और इसमें स्थायी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की सलाह दी थी।
NTA ने बदले 600 एक्सपर्ट, बढ़ाई सुरक्षा
नए लीडरशिप टीम के साथ, NTA कई बड़े सुधार कर रहा है। इसमें 600 पुराने एक्सपर्ट्स को बदलना, पेपर की जांच के लिए 4-स्तरीय सिस्टम शुरू करना और जल्द ही और भी अधिकारियों की भर्ती करना शामिल है।
इसके साथ ही, NTA अपनी सुरक्षा भी बढ़ा रहा है, जिसमें CISF को शामिल किया गया है। NTA को जल्द ही नई जगह पर शिफ्ट करने का भी प्रस्ताव है।
जो लोग टेक्नोलॉजी या परीक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह एक बड़ा मौका है। इस पूरे बदलाव के तहत अभी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जैसे कुछ बड़े पद खाली हैं।