तमिलनाडु में बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या: आरोपियों के खिलाफ गुंडा अधिनियम में होगी कार्रवाई देश May 28, 2026

तमिलनाडु ने एक दिल दहला देने वाली घटना के बाद कड़ा कदम उठाया है। कोयंबटूर में एक 10 साल की बच्ची का अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के 2 आरोपियों पर अब गुंडा अधिनियम यानी तमिलनाडु निवारक नजरबंदी अधिनियम, 1982 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 22 मई को कन्नंपलायम झील से बच्ची का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद पूरे राज्य में गुस्सा भड़क उठा और न्याय की मांग तेज हो गई। अगले ही दिन दोनों को गिरफतार कर लिया गया था और उन पर POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। दोनों आरोपी अभी जेल में बंद हैं।