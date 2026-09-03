आंध्र प्रदेश: स्वास्थ्य अभियान में बच्ची की मौत, 9 बच्चे मलेरिया ग्रस्त
आंध्र प्रदेश के गल्लागुप्पा गांव में स्वास्थ्य विभाग ने एक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत करीब 52 लोगों को दवा दी गई, जिनमें अधिकतर बच्चे थे। दवा लेने के कुछ ही देर बाद, इनमें से कई बच्चों को बुखार और उल्टी जैसी परेशानियां होने लगीं। जब जांच की गई तो पता चला कि दवा खाने वाले 9 बच्चों को मलेरिया हो गया था, जिससे हालात और चिंताजनक हो गए।
बच्ची की मौत के बाद राज्य स्तर की जांच
जिन लोगों में भी ऐसे लक्षण दिखे, उन्हें तुरंत एहतियात के तौर पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब ज्यादातर मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, और बाकी सभी की हालत स्थिर है।
हालांकि, दवा लेने के कुछ ही घंटों बाद मडिली जमना नाम की एक बच्ची की मौत हो जाने से चिंता और गहरा गई है। इस पूरे मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक मेडिकल टीम बनाई है। यह टीम बच्ची की मौत के साथ-साथ इतने सारे लोगों के बीमार पड़ने की असली वजह तलाश रही है। साथ ही, यह जानने के लिए कि कहीं दवा में ही कोई गड़बड़ी तो नहीं थी, क्लोरोक्विन के सैम्पल को जांच के लिए लैब में भेजा गया है।