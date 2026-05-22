अहमदाबाद हवाई अड्डे पर 2.58 करोड़ रुपये के सोने की चोरी; 8 गिरफ्तार, 4 अब भी फरार देश May 22, 2026

18 अप्रैल 2026 को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 2.58 करोड़ रुपये का सोना गायब हो गया। यह टाइटन कंपनी का माल था, जिसे एक कार्गो शिपमेंट के तौर पर बुक किया गया था। अकासा एयर के जरिए भेजा गया यह सोना बेंगलुरु पहुंच ही नहीं पाया। अब तक पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और 1.72 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकद राशि और गहने बरामद किए हैं। लेकिन 4 संदिग्ध अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।