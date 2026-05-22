अहमदाबाद हवाई अड्डे पर 2.58 करोड़ रुपये के सोने की चोरी; 8 गिरफ्तार, 4 अब भी फरार
18 अप्रैल 2026 को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 2.58 करोड़ रुपये का सोना गायब हो गया। यह टाइटन कंपनी का माल था, जिसे एक कार्गो शिपमेंट के तौर पर बुक किया गया था। अकासा एयर के जरिए भेजा गया यह सोना बेंगलुरु पहुंच ही नहीं पाया। अब तक पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और 1.72 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकद राशि और गहने बरामद किए हैं। लेकिन 4 संदिग्ध अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।
रोशन पटेल ने चोरी की योजना बनाई, CCTV और निगरानी से बचाव
पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस चोरी की पूरी योजना रोशन पटेल ने बनाई थी, जिसमें जैद हसन अंसारी ने उसकी मदद की थी। सुरक्षित जगहों तक अपनी पहुंच का फायदा उठाकर, उन्होंने CCTV कैमरों और शरीर पर पहने जाने वाले डिवाइस से बचते हुए सोना बाहर निकाल लिया। चोरी किया गया सोना सलीम मोहम्मद अंसारी को दिया गया था। उसने एक आम यात्री बनकर इसे एयरपोर्ट से बाहर निकाल लिया।
पुलिस गहने पिघलाने की जांच कर रही
बताया जा रहा है कि चोरी हुए गहनों को पिघलाकर अलग-अलग ज्वैलर्स को बेच दिया गया था। इस मामले में अहमदाबाद और राजकोट से कुछ खरीदारों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह ने मार्च में इसी तरह की 3 और चोरियां करने की कोशिश की थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा के चलते वे सफल नहीं हो पाए। पुलिस बाकी बचे हुए संदिग्धों को पकड़ने और शेष कीमती सामान को बरामद करने में जुटी हुई है।