ड्यूटी बढ़ते ही सोने की तस्करी में तेजी: हैदराबाद हवाई अड्डे पर तस्करों के अनोखे 'तरीके' उड़ा देंगे होश!
सरकार ने सोने और चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी 15 प्रतिशत तक बढ़ा दी है। इसके बाद से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (RGIA) पर सोने की तस्करी के मामलों में तेजी आई है। कस्टम और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) के अधिकारियों का कहना है कि अब खाड़ी देशों और अफ्रीका से सोने की तस्करी बढ़ गई है। कीमतों में बड़ा अंतर होने की वजह से तस्करों को इसे लाने में ज्यादा फायदा दिख रहा है।
तस्करों ने छुपाने के नए-नए जुगाड़ अपनाए
हाल ही में हुई कई धरपकड़ से पता चला है कि तस्कर अब सोना छिपाने के लिए अनोखे तरीके अपना रहे हैं। मसलन, सोना कभी आयरन प्रेस के अंदर छिपा मिलता है, तो कभी चॉकलेट के पैकेटों में। 2 मई को, RGIA पर अधिकारियों ने 3.5 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया, जिसकी कीमत 3.45 करोड़ रुपये से अधिक है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 एयरपोर्ट कर्मचारी भी थे। 15 मई को दिल्ली में, 5.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का सोना कपड़ों और बॉडी बेल्ट में सिलकर छिपाया गया था। चूंकि तस्कर लगातार अपने तरीके बदल रहे हैं, ऐसे में अधिकारी भी अब उन्हें पकड़ने के लिए प्रोफाइलिंग और उनके बर्ताव के विश्लेषण पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।