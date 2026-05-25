ड्यूटी बढ़ते ही सोने की तस्करी में तेजी: हैदराबाद हवाई अड्डे पर तस्करों के अनोखे 'तरीके' उड़ा देंगे होश!

तस्करों ने छुपाने के नए-नए जुगाड़ अपनाए

हाल ही में हुई कई धरपकड़ से पता चला है कि तस्कर अब सोना छिपाने के लिए अनोखे तरीके अपना रहे हैं। मसलन, सोना कभी आयरन प्रेस के अंदर छिपा मिलता है, तो कभी चॉकलेट के पैकेटों में। 2 मई को, RGIA पर अधिकारियों ने 3.5 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया, जिसकी कीमत 3.45 करोड़ रुपये से अधिक है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 एयरपोर्ट कर्मचारी भी थे। 15 मई को दिल्ली में, 5.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का सोना कपड़ों और बॉडी बेल्ट में सिलकर छिपाया गया था। चूंकि तस्कर लगातार अपने तरीके बदल रहे हैं, ऐसे में अधिकारी भी अब उन्हें पकड़ने के लिए प्रोफाइलिंग और उनके बर्ताव के विश्लेषण पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।