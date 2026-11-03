कर्नाटक ने केंद्र सरकार से मांगी 22,400 करोड़ रूपये की रिकॉर्ड सूखा राहत

अक्टूबर 2026 के आखिर में नए केंद्रीय दिशानिर्देश जारी होने के बाद कर्नाटक ने अपनी राहत की मांग को 20,585.73 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 22,400.58 करोड़ रुपये कर दिया है। हालांकि, अब प्रति हेक्टेयर दरें (11,000 रुपये से 30,000 रुपये) बढ़ गई हैं, फिर भी परमेश्वर का मानना है कि यह सहायता किसानों की असली लागत के मुकाबले कम पड़ रही है। उन्होंने कर्नाटक के किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना सिस्टम (FRUITS) डाटाबेस का इस्तेमाल करके न्यायपूर्ण वितरण के लिए भी जोर दिया है, ताकि मदद सही मायने में उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।