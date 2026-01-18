गोवा में 2 रूसी महिलाओं की हत्या, आरोपी बोला- मैंने और महिलाओं को मारा

गोवा में 2 रूसी महिलाओं की हत्या का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दोनों की हत्या एक ही तरीके से की गई है। पुलिस ने इस मामले में एक रूसी नागरिक एलेक्सी लियोनोव को गिरफ्तार किया है। अब आरोपी ने पूछताछ में ये खुलासा करते हुए हड़कंप मचा दिया है कि उसने और भी महिलाओं की हत्या की है। पुलिस आरोपी की निशानदेही पर बाकी मामलों की तहकीकात में जुटी है।

शव 8 किलोमीटर की दूरी पर 2 शव बरामद 15 जनवरी की रात अरंबोल इलाके में एक मकान से रूसी नागरिक एलेना कस्थानोवा का शव बरामद हुआ था। कस्थानोवा आरोपी की लिव-इन पार्टनर बताई जा रही है। इस मामले में मकान मालिक की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने एक और रूसी महिला एलेना वेलेवा के बारे में पुलिस को बताया। वेलेवा का शव 8 किलोमीटर दूर मोरजिम से बरामद किया गया। पता चला कि वेलेवा आरोपी और कस्थानोवा दोनों की दोस्त थी।

आरोपी आरोपी बोला- असम की 40 वर्षीय महिला को भी मारा 17 जनवरी को आरोपी ने दावा किया कि उसने असम की 40 वर्षीय महिला की नशीली दवा देकर हत्या कर दी थी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का मानना है कि 14 जनवरी को पेरनेम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला की दवाओं के ओवरडोज से मौत हो गई थी। पुलिस पता कर रही है कि क्या ये वही मामला है और क्या लियोनोव महिला की मौत में शामिल था।

बयान पुलिस बोली- बयान बदल रहा आरोपी गोवा पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, "आरोपी ने बताया कि जिन 2 महिलाओं के शव मिले हैं, वे अकेली नहीं थीं जिनकी उसने हत्या की। हम उसके दावों की पुष्टि कर रहे हैं और मिले सबूतों के आधार पर कार्रवाई करेंगे। आरोपी अपने बयान बदल रहा है और हम अभी तक मकसद स्थापित नहीं कर पाए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वह मनोरोगी पदार्थों के प्रभाव में है, इसलिए उसके बयानों की पुष्टि करना जरूरी है।"

