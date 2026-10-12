गोवा नाइटक्लब अग्निकांड: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 25 मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 20-20 लाख रुपये

हादसे के बाद क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा थाईलैंड भाग गए थे। हालांकि, उन्हें वापस भारत लाया गया और वे अब जेल में हैं। अदालत ने इस मामले में नियुक्त न्याय मित्र से भी कहा है कि वे इस घटना से जुड़े सभी लंबित मामलों की पूरी जानकारी दें। साथ ही, अदालत ने 21 अक्टूबर तक मुआवजे की आगे की बातचीत पर भी अपडेट मांगा है। पीड़ित परिवारों की तरफ से वकील प्राची सावंत उनकी पैरवी कर रही हैं और इंसाफ के लिए लगातार दबाव बना रही हैं।